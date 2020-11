На кону следующего боя Головкина будут стоять два титула

На кону поединка казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO) будут стоять два титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.



По данным Matchroom Boxing, GGG проведет обязательную защиту титула по линии IBF, а также поставит пояс IBO. Для казахстанца это будет первая защита обоих поясов, которые он завоевал после победы над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре прошлого года. В рамках того же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.



OFFICIAL The ???????????? ???????????????????? ???????????????? is ???????????????? ????????@GGGBoxing vs Kamil Szeremeta



IBF & IBO World Middleweight Championship



???? December 18 | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/MccE3laHjh