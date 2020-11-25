Де Ла Хойя всерьез собрался возобновить карьеру и провести бой с Головкиным

47-летний топ-промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions), в прошлом обладатель золота Олимпийских игр 1992 года (Барселона, Испания) и экс-чемпион мира в шести весовых категориях, в июне намекнул на возобновление карьеры. Также заявил, что планирует проводить не выставочные поединки, а реальные бои против лучших из лучших, сообщает vRINGe.com.
В эфире радио-шоу The Ak & Barak Show ветеран и вовсе намекнул, что готов драться с первым номером среднего веса, грозным казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО): "Собираюсь вернуться на ринг в первом квартале 2021 года. И да, я говорю о реальном поединке. Что касается оппонента, сегодня кто-то упомянул имя боксера, которое меня сразу же заинтриговало. Не шучу, говорю серьезно. Я нацелен на бой против Головкина или такого типа боксера. Бойцов такого стиля я разберу без проблем. Скоро увидим...".
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