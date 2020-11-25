Али Ахмедов выступит в карде у Головкина за два титула. Известны и другие участники

Казахстанский боксер Али Ахмедов
(16-0, 12 КО) следующий бой проведет в декабре, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
При этом пока неизвестно, с кем он будет биться в 12-раундовом поединке. Но, по данным BoxRec, Ахмедов выступит в андеркарте у Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО).
Как известно, GGG подерется 18 декабря против поляка Камила Шереметы
(21-0, 5 KO). Главное событие вечера пройдет в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять два титула, которые Головкин завоевал
в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко.
Ахмедов владеет титулом WBC International Silver во втором среднем весе, а его интересы представляет GGG Promotions. В последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, Али нокаутировал
американца Эндрю Эрнандеса.
В рамках шоу Головкин - Шеремета также выступят британец Джон Райдер, американцы Ота Джонс, Решат Мати и Джалан Уокер, а также южнокореянка Хен Ми Чой. Их соперники пока также неизвестны.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне