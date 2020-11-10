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Свободный и опасный. "Канело" самолично уничтожил "контракт" на третий бой с Головкиным?

В их противостоянии точка пока не поставлена.

Свободный и опасный. "Канело" самолично уничтожил "контракт" на третий бой с Головкиным?
Фото: John Locher©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Мексиканская звезда профессионального бокса Сауль Альварес расторг контракты с DAZN и Golden Boy Ptomotions. Теперь он свободен и не обременен никакими обязательствами. Это по-настоящему ему развязывает руки, отдаляя при этом от третьего эпизода противостояния с казахстанцем Геннадием Головкиным. Подробности - в материале Vesti.kz.

Отныне "Канело" сам себе выбирает и соперников, и условия, и другие сопутствующие компоненты. Мексиканец получил нужную свободу, и теперь он ведет дела только со своим тренером Эдди Рейносо, который также является и менеджером.


Его конфликт с DAZN и GDP назревал давно. Организации не выполняли обязательства и обещания, которые давались на момент предложения транслироваться на упомянутом стриминговом сервисе.

Также в многочисленных пунктах контракта значился и третий поединок с Геннадием Головкиным. По всей видимости, бой входил в гарантированный пакет бонусов для "Канело".

Однако время шло, Альварес не получал своих миллионов, а встреча с GGG превратилась в сон, хотя оба находились в обойме DAZN. И при всем желании можно было в очередной раз свести две звезды мирового бокса лицом к лицу.



Все это и другие факторы постепенно довели ситуацию до точки кипения. Альварес подал иски, обвинив структуры в нанесении огромного материального ущерба. Неизвестно, будут ли суды, так как в итоге Сауль и стороны напротив сумели договориться - контракт расторгнут.

Вместе со своей проблемой мексиканец самолично уничтожил и готовое соглашение на третий поединок с GGG. Будем честны, данная битва по-прежнему входит в число главных, не остыла и имеет свой ценник, о котором многие только могут мечтать.

DAZN был связующим между Мексикой и Казахстаном. Стриминговый сервис предоставлял гарантии на то, что боксеры смогут устроить поединок на их платформе. Теперь же это вряд ли получится. И если не могли договориться при всех рабочих соглашениях, то сложности добавит вся эта история с исками и уходом "Канело".

Головкин ведь по-прежнему имеет на руках действующий контракт с DAZN. У него осталось четыре боя по озвученным условиям сделки. И пока нет никаких оснований думать, что казахстанец тоже решит разорвать отношения с сервисом. 



И тогда существенную роль в истории противостояния должен сыграть именно DAZN. Смогут ли боссы унять забыть о самолюбии и гордости и позволить GGG сразиться с "Канело" не на их платформе, а на совершенно другой? Вряд ли. Все-таки речь об огромных деньгах и, конечно же, нанесенных обидах.

Альварес же теперь может выбирать себе любых соперников, сотрудничать с кем угодно. Он уже вышел на охоту. Свободный и опасный Сауль готов к новым вызовам.

Поэтому можно сказать, что мексиканец сам сжег все мосты. А время же идет, и не факт, что боксеры успеют в итоге поставить определенную точку.

 

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Метки:
Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Golden Boy Promotions Головкин Геннадий

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