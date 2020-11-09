"Канело" дал первый комментарий после ухода от DAZN и Golden Boy

Звезда мирового бокса Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО) назвал момент освобождения от контракта со стриминг-сервисом DAZN и компанией Golden Boy Promotions одним из важнейших дней в спортивной карьере.
Теперь всеми своими делами он будет заведовать сам на пару с менеджером-тренером Эдди Рейносо.
"Важны были не деньги. Главное было продолжить карьеру. Деньги меня интересовали в последнюю очередь. Да, по контракту я должен был получить еще немало, но для меня сейчас важно не это. Важно то, что я счастлив, потому что мы смогли договориться, и мы свободны.
Это один из самых важных дней в карьере. Нас ждут великие дела. Сейчас идея такова, что мы с Эдди будем промоутерами - и делать хорошие бои в сопромоутерстве с кем угодно. Будем давать публике то, что она заслуживает", - приводит слова мексиканца vRINGe.com
со ссылкой на TV Azteca.
19 ноября Сауль планирует выйти в ринг против чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе Калеба Планта (20-0, 12 КО).
"Я хочу отбоксировать еще в этом году. В любой день. Неважно, будет это Рождество или другой день. Просто не хочу закрывать год без боя, и так уже вне ринга столько, как никогда за карьеру", - добавил "Канело".
Напомним, что из-за ухода
Альвареса от DAZN и GBP оказалось под вопросом проведение третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным
.
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