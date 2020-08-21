Президент WBC высказался о выбранном сопернике для "Канело"

Турецкого суперсредневеса Авни Йылдырыма
(21-2, 12 КО) в соперники звезде бокса из Мексики Саулю "Канело" Альваресу
(35-1-2, 36 КО) выбрал не Всемирный боксерский совет (WBC), говорит его президент Маурисио Сулейман
. По его словам, организация лишь утвердила тот вариант, который предложил сам "Канело".
"Канело" запросил бой с Йылдырымом за титул, и это одна из его привилегий", - приводит слова главы WBC vRINGe.com
со ссылкой на The Athletic. - "Статус "франчайзинового" чемпиона возвышает бойца над другими и дает ему привилегию самому выбирать, с кем драться".
Ранее сообщалось
о том, что управляющий совет WBC проголосовал с результатом 36-1, чтобы заказать бой между чемпионом мира в нескольких весах и обладателем пояса WBC (Franchise) Альваресом и обязательным претендентом на титул WBC в этом дивизионе Йылдырымом.
При этом DAZN заблокировал
этот бой, заявив о заинтересованности в проведении третьего поединка мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным
.
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