Хоккей

Федор Хорошев

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
19 октября 1994
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
177
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
87
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Октан

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Молот

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Молот-Прикамье

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Кулагер

Игры
31

Гол + Пас
5+10

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Кулагер

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Кулагер

Игры
66

Гол + Пас
9+16

Удаления, мин
34

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Кулагер

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Кулагер

Игры
63

Гол + Пас
15+23

Удаления, мин
22

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Кулагер

Игры
52

Гол + Пас
16+20

Удаления, мин
30

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Кулагер

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
55

Гол + Пас
1+28

Удаления, мин
30

Континентальный кубок 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Арлан

Игры
49

Гол + Пас
3+8

Удаления, мин
32

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Актобе

Игры
6

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Арлан

Игры
31

Гол + Пас
2+20

Удаления, мин
12

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Актобе

Игры
34

Гол + Пас
2+16

Удаления, мин
32

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
53

Гол + Пас
11+24

Удаления, мин
16

Континентальный кубок 2024/25

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
5

Гол + Пас
1+5

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
28

Гол + Пас
7+15

Удаления, мин
10

