Федор Хорошев
Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Октан
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Молот
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Молот-Прикамье
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Кулагер
Игры
31
Гол + Пас
5+10
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Кулагер
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Кулагер
Игры
66
Гол + Пас
9+16
Удаления, мин
34
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Кулагер
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Кулагер
Игры
63
Гол + Пас
15+23
Удаления, мин
22
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Кулагер
Игры
52
Гол + Пас
16+20
Удаления, мин
30
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Кулагер
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
55
Гол + Пас
1+28
Удаления, мин
30
Континентальный кубок 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Арлан
Игры
49
Гол + Пас
3+8
Удаления, мин
32
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Актобе
Игры
6
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Арлан
Игры
31
Гол + Пас
2+20
Удаления, мин
12
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Актобе
Игры
34
Гол + Пас
2+16
Удаления, мин
32
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
53
Гол + Пас
11+24
Удаления, мин
16
Континентальный кубок 2024/25
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
1+5
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
28
Гол + Пас
7+15
Удаления, мин
10