Эмиль Галимов
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Локомотив
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Локомотив
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Локомотив
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Хоккей. Контрольные игры 2015/16
Команда
Россия (Олимпийская)
Игры
1
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Локомотив
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Локомотив
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Нефтехимик
Игры
2
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Нефтехимик
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Ак Барс
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Континентальная Хоккейная Лига 2021/22
Команда
СКА
Игры
2
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
СКА
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2024/25
Команда
Авангард
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Барыс
Игры
19
Гол + Пас
2+8
Удаления, мин
32