Хоккей

Эмиль Галимов

Россия  Россия
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
9 мая 1992
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
187
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
86
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Континентальная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Локомотив

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Локомотив

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Локомотив

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Хоккей. Контрольные игры 2015/16

Команда
Россия (Олимпийская)

Игры
1

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Локомотив

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Локомотив

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Нефтехимик

Игры
2

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Нефтехимик

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Ак Барс

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Континентальная Хоккейная Лига 2021/22

Команда
СКА

Игры
2

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
СКА

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2024/25

Команда
Авангард

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Барыс

Игры
19

Гол + Пас
2+8

Удаления, мин
32

