Степан Санников
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Сибирь
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Сибирь
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Сибирь
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
8
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Сибирь
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Сибирь
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Сибирь
Игры
2
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Локомотив
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Локомотив
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Команда
Сибирь
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2021/22
Команда
Салават Юлаев
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Континентальная Хоккейная Лига 2022/23
Команда
Салават Юлаев
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
50
Гол + Пас
20+33
Удаления, мин
52
Континентальный кубок 2024/25
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
26
Гол + Пас
10+24
Удаления, мин
24