Хоккей

Степан Санников

Россия  Россия
Возраст
35 лет
Действующий
Да
Дата рождения
25 сентября 1990
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
93
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Континентальная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Сибирь

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Сибирь

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Сибирь

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
8

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Сибирь

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Сибирь

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Сибирь

Игры
2

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Локомотив

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Локомотив

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2020/21

Команда
Сибирь

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2021/22

Команда
Салават Юлаев

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Континентальная Хоккейная Лига 2022/23

Команда
Салават Юлаев

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
50

Гол + Пас
20+33

Удаления, мин
52

Континентальный кубок 2024/25

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
26

Гол + Пас
10+24

Удаления, мин
24

