Евгений Орлов
Международный турнир Мемориал Блинова 2012
Команда
Авангард
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Амур
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Авангард
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Амур
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Амур
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Югра
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Металлург Нк
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Сарыарка
Игры
23
Гол + Пас
7+2
Удаления, мин
14
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Химик Вс
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Югра
Игры
7
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
22
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Ижсталь
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Арлан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
25
Гол + Пас
13+13
Удаления, мин
22