Хоккей

Евгений Орлов

Россия  Россия
Возраст
35 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 октября 1990
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
84
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Международный турнир Мемориал Блинова 2012

Команда
Авангард

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Амур

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Авангард

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Амур

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Амур

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Югра

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Металлург Нк

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Высшая Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Сарыарка

Игры
23

Гол + Пас
7+2

Удаления, мин
14

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Химик Вс

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Югра

Игры
7

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
22

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Ижсталь

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Арлан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
25

Гол + Пас
13+13

Удаления, мин
22

