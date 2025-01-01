Никита Колобов
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
2
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
57
Гол + Пас
15+18
Удаления, мин
22
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
43
Гол + Пас
10+10
Удаления, мин
12
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Торпедо УК
Игры
18
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
10
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Номад
Игры
59
Гол + Пас
10+28
Удаления, мин
32
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
1
Гол + Пас
3+0
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Номад
Игры
5
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Номад
Игры
63
Гол + Пас
22+29
Удаления, мин
24
Континентальный кубок 2023/24
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Торпедо УК
Игры
39
Гол + Пас
16+14
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Номад
Игры
17
Гол + Пас
6+3
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Торпедо УК
Игры
22
Гол + Пас
5+8
Удаления, мин
14