Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Никита Колобов

Россия  Россия
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 апреля 1998
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
181
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
74
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
5

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
2

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
57

Гол + Пас
15+18

Удаления, мин
22

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
43

Гол + Пас
10+10

Удаления, мин
12

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Алтай-Торпедо

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Торпедо УК

Игры
18

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин
10

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Номад

Игры
59

Гол + Пас
10+28

Удаления, мин
32

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
1

Гол + Пас
3+0

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Номад

Игры
5

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Номад

Игры
63

Гол + Пас
22+29

Удаления, мин
24

Континентальный кубок 2023/24

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Торпедо УК

Игры
39

Гол + Пас
16+14

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Номад

Игры
17

Гол + Пас
6+3

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Торпедо УК

Игры
22

Гол + Пас
5+8

Удаления, мин
14

Реклама

Живи спортом!