Хоккей

Сергей Лазарев

Казахстан  Казахстан
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
19 сентября 1998
Команды
Горняк
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
193
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
91
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
11

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Кубок мира среди молодежных команд 2015

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
22

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
12

Кубок мира среди молодежных команд 2016

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
52

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
16

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Сарыарка

Игры
13

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
30

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
12

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
49

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
42

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
63

Гол + Пас
0+10

Удаления, мин
28

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Сарыарка

Игры
35

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
6

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
2

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Сарыарка

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
43

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
14

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Бейбарыс

Игры
7

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Горняк

Игры
16

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
8

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Горняк

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Горняк

Игры
52

Гол + Пас
2+11

Удаления, мин
42

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Горняк

Игры
6

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Горняк

Игры
43

Гол + Пас
2+11

Удаления, мин
39

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Горняк

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Горняк

Игры
28

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин
26

