Сергей Лазарев
Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
11
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Кубок мира среди молодежных команд 2015
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
22
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
12
Кубок мира среди молодежных команд 2016
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
52
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
16
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Сарыарка
Игры
13
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
30
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
12
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
49
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
42
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
63
Гол + Пас
0+10
Удаления, мин
28
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Сарыарка
Игры
35
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
6
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
2
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Сарыарка
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
43
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
14
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Бейбарыс
Игры
7
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Горняк
Игры
16
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
8
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Горняк
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Горняк
Игры
52
Гол + Пас
2+11
Удаления, мин
42
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Горняк
Игры
6
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Горняк
Игры
43
Гол + Пас
2+11
Удаления, мин
39
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Горняк
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Горняк
Игры
28
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
26