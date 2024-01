Появилось видео спасения Шавката Рахмонова от жестокого нокаута

В сети появилось видео одноного из боев непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.

На видео представлен эпизод боя "Номада" с Фаридуном Одиловым из Таджикистана в рамках турнира "Битва Номадов", который прошел в мае 2018 года в Астане. Одилову в этом поединке удалось сбить Рахмонова с ног и начать его добивание в партере. Однако, казахстанец избежал поражения нокаутом после сигнала об окончании раунда. В итоге, Рахмонов сам победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Shavkat Rakhmonov getting knocked down and saved by the bell on the regional scene pic.twitter.com/TDAdF7ir6q