Клуб Саудовской Аравии забронировал десятый номер для Мбаппе

Бразильский нападающий Малком будет играть в саудовском "Аль-Хиляле" под 77 номером. Как сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере, футболист не получил десятый номер в своей новой команде из-за надежд руководства клуба подписать французского форварда Килиана Мбаппе.

"Аль-Хиляль" объявил о переходе Малкома накануне, 26 июля. В "Зените", своем предыдущем клубе, он играл под десятым номером.

Malcom will wear No.77 at Al-Hilal. 🇧🇷



Al-Hilal keeping the No.10 shirt open, which Kylian Mbappe wears for the French national team, in case he decides to join.👀 pic.twitter.com/tppEOhNuOw