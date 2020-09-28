Бронзовый призер европейского чемпионата объявил о переходе чемпиона в составе "Астаны"

Бывший форвард казахстанского футбольного клуба "Астана" Жуниор Кабананга
стал игроком солигорского "Шахтера"
, сообщает официальный сайт белорусской команды.
О деталях контракта не сообщается, только отмечается, что он подписал соглашение после успешного прохождения медосмотра.
31-летний конголезец выступал за "Астану" в период 2015-2017 и 2018-2019 годов. В составе столичного клуба четыре раза становился чемпионом страны, играл в группе Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.
После КПЛ выступал за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и "Катар СК".
Отметим, что "Шахтер" с 5 сентября возглавляет
бывший тренер "Астаны" Роман Григорчук
. В текущем чемпионате клуб идет на третьем месте, в прошлом сезоне солигорчане стали бронзовыми призерами страны.
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