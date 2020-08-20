Клуб экс-тренера молодежной сборной Казахстана по пенальти вышел во второй раунд ЛЧ

Литовская "Судува"
, которую возглавляет экс-тренер молодежной сборной Казахстана Саулюс Ширмялис
, победила эстонскую "Флору"
в первом отборочном раунде Лиги чемпионов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Основное время встречи в Таллине завершилось вничью - 1:1. На гол Рауно Саппинена
на 49-й минуте гости ответили точным ударом экс-форварда карагандинского "Шахтера" Михрета Топчагича
с 11-метровой отметки на 78-й. В дополнительное время команды не выявили победителя, а вот в серии пенальти удача улыбнулась литовцам - 4:2.
Матчи второго раунда ЛЧ пройдут 25 и 26 августа. Победители пар проходят в третий раунд ЛЧ, а проигравшие отправятся в третий раунд ЛЕ.
Отметим, что 64-летний Ширмялис возглавляет "Судуву" с мая, сменив на посту главного тренера 53-летнего австрийца Хаймо Пфайфенбергера, с которым клуб расстался через три месяца после назначения. До него литовскую команду тренировал 55-летний казахстанец Владимир Чебурин
, при нем она стала трехкратным чемпионом страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.
В Казахстане Ширмялис стоял у руля молодежной сборной (2014-2015), а в КПЛ работал с уральским "Акжайыком" (2011-2012), шымкентским "Ордабасы" (2014) и карагандинским "Шахтером" (2017).
Фото: ФК "Судува".
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