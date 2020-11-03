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"Кайрат" возьмет титул, "Ордабасы" выпадет из тройки. Прогноз Vesti.kz на центральный матч 17-го тура КПЛ

Алматинский клуб может завоевать первое чемпионство за 16 лет.

"Кайрат" возьмет титул, "Ордабасы" выпадет из тройки. Прогноз Vesti.kz на центральный матч 17-го тура КПЛ
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 3 ноября, в чемпионате Казахстана пройдет большое южное противостояние с крайне важным турнирным значением для обеих команд. Корреспондент Vesti.kz анонсирует дуэль "Кайрата" и "Ордабасы", отмечая сильные и слабые стороны соперников. 

"Кайрат" - "Ордабасы", КПЛ-2020, 17-й тур.


Порой именно в такие моменты, когда просто надо зафиксировать свое достижение, возникают сложности. Они возможны из-за первозданности ощущений, "Кайрат" 16 лет не был чемпионом, для многих игроков нынешнего состава это будет первый титул, чувство напряжения уже другое. Еще в матче с "Астаной" мы увидели, как несвойственно "Кайрат" играл в финальной части встречи, как они оберегали результат. Но все же команда справилась, психология победителя внутри Казахстана у игроков становится устойчивой. Да, скорее всего, в игре с "Ордабасы" многое решит именно психология, про игру "Кайрата" мы и так хорошо знаем. 

Что касается шымкентского клуба, состояние команды Кахабера Цхададзе по-прежнему вызывает вопросы. "Ордабасы" изрядно помучился с "Каспием", а потом получил убедительный реванш от "Тобола". Да, шымкентцам столь же необходимы очки, как и "Кайрату", но в этом сезоне их главным преимуществом остается Жоао Пауло. Если бразильца закрыли или у него не идет игра, у "Ордабасы" возникают гигантские проблемы по части созидания. При этом их оборона, опять же, подвержена ошибкам, много возрастных и не самых скоростных защитников, от которых Абат Аймбетов способен убежать без видимых усилий. 

Итак, "Кайрату" нужно три очка, чтобы обеспечить себе чемпионский титул впервые за 16 лет. Они играют дома, на стадионе "Центральный" при благоприятной погоде, можно снять все вопросы уже сейчас, а потом просто доигрывать чемпионат и дать шанс своей молодежи. Их соперник - крайне уязвим в обороне, очень зависим в атаке от одного, пусть и большого мастера. Победа "Кайрата" - это прогноз, который дает одним целый трофей и потенциально забирает у других даже бронзовые медали.

Прогноз редакции Vesti.kz - победа "Кайрата", 3:1 

 

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Метки:
Кайрат ФК Ордабасы ФК КПЛ-2020 Шпилевский Алексей Цхададзе Кахабер

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