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"Золотой" удар Аймбетова, комбинация "Тобола" и бесстрашие "Кызыл-Жара". Выбери лучший гол 16-го тура КПЛ-2020

Форварды исполнили свою работу на отлично.

"Золотой" удар Аймбетова, комбинация "Тобола" и бесстрашие "Кызыл-Жара". Выбери лучший гол 16-го тура КПЛ-2020
Фото: ФК Кайрат©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В традиционной рубрике  Vesti.kz "Гол тура" мы продолжаем с вашей помощью выбирать наиболее эффектные результативные действия в рамках чемпионата Казахстана. В прошедшем 16-м туре КПЛ снова не обошлось без красочных комбинаций и уверенных завершающих ударов. Выбрать лучшие из них можно по следующей ссылке.

Руслан Валиуллин ("Тобол")

Неплохой розыгрыш от "Тобола" в важнейшем матче за медали против "Ордабасы". Комбинация хороша по многим аспектам, тут и проникающая (а где-то даже издевательская) передача от Серикжана Мужикова, а также не импульсивное решение от форварда Сенина Себаи и вполне четкое завершение от своевременно сместившегося со фланга Валиуллина. 



Сенин Себаи ("Тобол") 

К 64-й минуте оборона "Ордабасы" уже трещала по швам, чем и воспользовался "Тобол". Отличная передача на ход от Жереми Манзорро и спокойное завершение от Сенина Себаи преобразовались во франкоговорящий гол костанайского клуба. Для ивуарийца это первое взятие ворот в сезоне, где-то в эту секунду ликовал Дмитрий Селюк. 



Абат Аймбетов ("Кайрат") 

Форвард сборной Казахстана продолжает пополнять свой бомбардирский улов. Аймбетов превосходно открылся, легко убежал от стремительно стареющих защитников "Астаны" и не оставил шансов Ненаду Эричу. Это был десятый гол Абата в сезоне, теперь он лучший снайпер лиги вместе с Жоао Пауло, а также человек, который фактически оформил "золотой" гол в сезоне, впрочем, ему не привыкать, такое он делал еще в 2013 году в составе "Актобе". 



Тимур Мульдинов ("Кызыл-Жар СК") 

Пару лет назад Мульдинов подавал надежды даже в проекции сборной Казахстана, но затем прогресс игрока остановился и он вернулся к той точке карьеры, где у него многое получалось. В прошедшем туре Тимур забил важный гол в ворота "Жетысу" и помог улучшить положение "Кызыл-Жара" в турнирной таблице.  



Артурас Жулпа ("Жетысу")

Первый гол в сезоне мог порадовать лично полузащитника сборной Литвы, но не принес ничего больше "Жетысу". Но стоит сказать, что голевой эпизод Жулпа доиграл как настоящий форвард - его не смутили огромное количество соперников вокруг и необходимость бить с нерабочей левой ноги. 



Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов ("Каспий") - гол в ворота "Кайрата".
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу"

С турнирной таблицей чемпионата Казахстана по итогам 16 туров можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Тобол ФК Кызыл-Жар СК Жетысу ФК

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