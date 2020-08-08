Прямая трансляция дебютного матча футболиста молодежной сборной Казахстана за российский клуб

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В рамках второго тура "СКА-Хабаровск" на везде сыграет с "Текстильщиком". Начало игры - в 20:00 по времени Нур-Султана.
Ссылки прямой трансляции будут доступны ближе к началу матча.
Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
Контракт с российским клубом подписал на три года.
Казахстанцы с нового сезона не считаются легионерами в России, поэтому в "СКА-Хабаровске" Кенесов будет играть как лимитчик - в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) клуб должен обязательно выпускать в старте одного игрока не старше 1999 года рождения.
В предыдущем сезоне "СКА-Хабаровск" финишировал на седьмом месте. Новый чемпионат "армейцы" начали с гостевой победы над "Аланией" - 4:2.
8 августа также свой матч в чемпионате Беларуси проведет "Рух" казахстанца Владислава Васильева. Брестчане в рамках 21-го тура дома примут "Торпедо-БелАЗ". Встреча начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.
23-летний Васильев находится в "Рухе" в аренде. Правами на игрока обладает "Динамо-Брест". Зимой к брестскому клубу присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов, став ассистентом главного тренера Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".
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