"Первый казах в истории". Как болельщики российского клуба встретили трансфер казахстанца

Болельщики футбольного клуба "СКА-Хабаровск"
достаточно тепло восприняли новость о подписании долгосрочного контракта с полузащитником молодежной сборной Казахстана Арманом Кенесовым
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Вот как отреагировали подписчики клуба в соцсетях:
"На 3 года... Радует, что подписываем перспективных игроков на несколько лет"
"Успехов в нашем клубе!"
"Добро пожаловать!"
"Посмотрим как проявит себя в составе армейцев. Первый казах в истории клуба"
"Радует, что молодых стали в команду искать"
Добрые слова в свой адрес игрок услышал и от соотечественников. Многие из них пожелали ему успехов в новом клубе и чтобы травмы обошли его стороной.
На самом деле Кенесов - не первый казахстанец, который будет выступать за "СКА-Хабаровск". В 2002-м его цвета защищал уроженец Темиртау Виталий Артемов
.
Отметим, что соглашение с 19-летним игроком рассчитано
на три года. В новой команде он будет выступать под номером 80.
Казахстанцы с нового сезона не считаются легионерами в России, поэтому в "СКА-Хабаровске" Кенесов будет играть как лимитчик - в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) клуб должен обязательно выпускать в старте одного игрока не старше 1999 года рождения.
В предыдущем сезоне "СКА-Хабаровск" финишировал на седьмом месте. Новый чемпионат "армейцы" начали с гостевой победы над "Аланией" - 4:2. Следующий матч проведут также на выезде против "Текстильщика" 8 августа.
Кенесов - воспитанник "Иртыша"
, за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро.
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