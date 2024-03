В АПЛ ввели необычный запрет

В Английской Премьер-лиге болбоям теперь запрещено возвращать мячи игрокам во время матчей, сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN, в правила АПЛ была внесена поправка: теперь футболисты, когда мяч покидает поле, должны сами брать его из специального конуса.

Болбоям теперь разрешено только забирать мячи, оказавшиеся за пределами поля, и возвращать их в свободные конусы. Им не разрешается возвращать мяч непосредственно игроку.

По возможности болбои должны располагаться за рекламными щитами у поля.

