В АПЛ ввели необычный запрет

В Английской Премьер-лиге болбоям теперь запрещено возвращать мячи игрокам во время матчей, сообщают Vesti.kz.
По информации ESPN, в правила АПЛ была внесена поправка: теперь футболисты, когда мяч покидает поле, должны сами брать его из специального конуса.
Болбоям теперь разрешено только забирать мячи, оказавшиеся за пределами поля, и возвращать их в свободные конусы. Им не разрешается возвращать мяч непосредственно игроку.
По возможности болбои должны располагаться за рекламными щитами у поля.
One year ago today the ballboy kickstarted a Tottenham goal and got a handshake from Jose Mourinho 🤝— B/R Football (@brfootball) November 26, 2020
(🎥 via @SpursOfficial)pic.twitter.com/jUZMHwB13t
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