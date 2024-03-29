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Новости спорта Футбол Англия
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В АПЛ ввели необычный запрет

В АПЛ ввели необычный запрет
©twitter.com/LFC/

В Английской Премьер-лиге болбоям теперь запрещено возвращать мячи игрокам во время матчей, сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN, в правила АПЛ была внесена поправка: теперь футболисты, когда мяч покидает поле, должны сами брать его из специального конуса.

Болбоям теперь разрешено только забирать мячи, оказавшиеся за пределами поля, и возвращать их в свободные конусы. Им не разрешается возвращать мяч непосредственно игроку.

По возможности болбои должны располагаться за рекламными щитами у поля.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63-28 63
4 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5 Тоттенхэм Хотспур 28 16 5 7 59-42 53
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39-39 47
7 Вест Хэм Юнайтед 29 12 8 9 46-50 44
8 Брайтон энд Хов Альбион 28 11 9 8 50-44 42
9 Вулверхэмптон Уондерерс 28 12 5 11 42-44 41
10 Ньюкасл Юнайтед 28 12 4 12 59-48 40
11 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14 Эвертон 28 8 7 13 29-39 31
15 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
16 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
17 Ноттингем Форест 29 6 7 16 35-51 25
18 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
19 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-74 14

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Метки:
АПЛ Еврофутбол Футбол Великобритания

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