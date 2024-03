Тренер "МЮ" сделал дубль в матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг добился уникального достижения в играх с "Ливерпулем", передают Vesti.kz.

Ранее его футболисты выбили "красных" из Кубка Англии на стадии четвертьфинала.

По информации Squawka, Эрик тен Хаг стал первым тренером "МЮ", выигравшим подряд два домашних матча с "Ливерпулем" Юргена Клоппа.

Он может оформить хет-трик в апреле: 6-го числа "красные дьяволы" на своем поле примут "Ливерпуль".

Erik ten Hag is the first Man Utd manager to win back-to-back home games against Jürgen Klopp's Liverpool.



He can complete the hat-trick in April. 😏 pic.twitter.com/JD0eZYbS0w