Засудили? Эксперт вынес вердикт по финалу Казахстан-Узбекистан на ЧМ-2023 по боксу

Эксперт бокса Тейлор О’Хиггинс оценил итог финального поединка между казахстанцем Дулатом Бекбауовым и узбеком Асадхуджой Муйдинхуджаевым на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz. Сам бой завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей.

IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу

Напомним, из пяти финалов казахстанские боксеры выиграли четыре. Причем в противостоянии с Узбекистаном счет 2:1 в пользу Казахстана.

Чемпионами мира в составе сборной Казахстана Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), а серебряным призером - Дулат Бекбауов (67 кг).

