Юлия Путинцева прошла 15-ю ракетку мира на пути во второй круг турнира в Дохе

Тимеа Бачински на турнире была седьмой ракеткой.
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Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира серии WTA Qatar Total Open, который проходит в Дохе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого круга Путинцева встречалась с швейцарской теннисисткой Тимеей Бачински. При счете 6:1 в пользу первой ракетки Казахстана швейцарка отказалась от продолжения борьбы. За 35 минут, проведенные на корте, седьмая ракетка турнира ни разу не подала навылет и не реализовала ни одного брейк-пойнта, но допустила одну двойную ошибку. В свою очередь Путинцева сделала два брейка и ни разу не ошиблась на подаче.
Стоит отметить, что 27-летняя Бачински является 15-й ракеткой мира, а 22-летняя Путинцева располагается на 27-м месте в рейтинге WTA. В личном противостоянии теннисисток счет стал 2:1 в пользу швейцарки.