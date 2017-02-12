Девушки из Канады, которые встретятся со сборной Казахстана по теннису в Кубке Федерации

Матчи состоятся 22 и 23 апреля в Канаде
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Vesti.kz предлагает познакомится с канадскими теннисистками, которые встрется со сборной Казахстана в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации
Матчи состоятся 22 и 23 апреля в Канаде. Победитель встречи Канада - Казахстан в следующем году будет выступать во второй Мировой группе, а проигравший - в зональных группах. При этом в плей-офф победитель будет определяться в пяти матчах.
16-летняя Бьянка Андреску занимает 293-ю позицию в одиночном рейтинге WTA и 357 место в парном. Провела шесть матчей в Кубке Федерации и во всех одержала победы. В начале года в паре с американкой Кэрсон Брэнстин выиграла юниорский Austrlian Open.
18-летняя Катрин Себов занимает 326-е место в рейтинге WTA. Провела четыре матча в Кубке Федерации и во всех одержала победы.
21-лятняя Кэрол Джао занимает 510-е место в одиночном рейтинге и 331-е место в парном разряде. Проиграла единственный проведенный матч в Кубке Федерации.
18-летняя Шарлот Робилья-Милетт занимает 637-е место в одиночном рейтинге, однако гораздо выше котируется в парном разряде - 282-я позиция. В Кубке Федерации одержала три победы в парной дисциплине, в одиночном разряде уступила в единственном проведенном матче.
Также стоит отметить, что первой ракеткой Канады является 22-летняя Эжени Бушар. Спортсменка занимает 44-е место в одиночном рейтинге и лишь 1034 позицию в парном разряде.
В 2014 году Бушар дошла до трех финалов турниров "Большого шлема", а на Уимблдоне и вовсе играла в главном матче. Тогда же канадка стала седьмой ракеткой мира. Последние годы Бушар преследует игровой кризис, из которого на пытается выкарабкаться - и пока это не особо-то и получается.
Напомним, что женская сборная Казахстана по теннису во второй раз в истории вышла в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. В борьбе за эту путевку казахстанки обыграли соперниц из Японии в трехматчевом противостоянии со счетом 2:1.
В материале использованы фотографии с личных страниц спортсменок в instagram