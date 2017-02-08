Казахстан во второй раз в истории сыграет в плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации

Казахстанские теннисистки обыграли команду Японии.
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Женская сборная Казахстана по теннису во второй раз в истории вышла в плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В борьбе за эту путевку казахстанские теннисистки обыграли спортсменок из Японии в трехматчевом противостоянии со счетом 2:1.
В первой игре Галина Воскобоева уступила Наоми Осаке в трех партиях - 6:1, 2:6, 3:6, но Юлия Путинцева восстановила равновесие, обыграв Мисаки Дои со счетом 7:6, 6:2.
Решающее очко сборной в парном матче принесли Ярослава Шведова и Галина Воскобоева, победив японок в двух сетах со счетом 6:3, 7:6.
Теперь женская сборная Казахстана будет ждать результатов второй Мировой группы и сыграет с одним из аутсайдеров квалификационный турнир. Победители квалификации выступают в следующем году во второй Мировой группе, а проигравшие переходят в зональные группы. При этом в плей-офф победитель будет определяться в пяти матчах.