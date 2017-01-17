Юлия Путинцева уступила во втором круге Australian Open

Первая ракетка Казахстана взяла у соперницы четыре гейма.
Сегодня 08:16
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Фото с сайта Zimbio
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во втором круге Путинцева, получившая от организаторов турнира 31-й номер посева, встречалась с 38-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии. Матч, продолжавшийся час и 12 минут, завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу латвийской теннисистки.
Напомним, на старте турнира Путинцева в упорной борьбе в двух сетах обыграла испанку Лару Аррубаррена-Веcино. Теннисистки провели на корте два часа и 47 минут. Казахстанская теннисистка бурно отпраздновала этот успех.
Во втором круге Путинцева, получившая от организаторов турнира 31-й номер посева, встречалась с 38-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии. Матч, продолжавшийся час и 12 минут, завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу латвийской теннисистки.
Напомним, на старте турнира Путинцева в упорной борьбе в двух сетах обыграла испанку Лару Аррубаррена-Веcино. Теннисистки провели на корте два часа и 47 минут. Казахстанская теннисистка бурно отпраздновала этот успех.