Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на Australian Open

Казахстанская теннисистка получила от организаторов турнира 31-й номер посева.
Сегодня 11:10
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Фото с сайта wtatourporjmunoz.blogspot.com
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева стартовала с победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого круге Путицнева, получившая от организаторов турнира 31-й номер посева, встречалась с испанской Ларой Аррубаррена-Веcино. Встреча, продолжавшаяся два часа и 47 минут, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (12:10) в пользу представительницы Казахстана.
Во втором круге Australian Open Путинцева встретится с Еленой Остапенко из Латвии, которая ранее в двух партиях (6:4, 6:0) обыграла китаянку Чжу Линь.
А вот другой представитель Казахстана Михаил Кукушкин не смог преодолеть барьер первого круга Australian Open. Он в четырех партиях уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 1:6, 7:6, 3:6, 2:6.
Накануне свои стартовые матчи в женской сетке соревнований также проиграли Ярослава Шведова и Галина Воскобоева. А вот перешедший под казахстанский флаг Александр Бублик вышел во второй круг Australian Open.
В матче первого круге Путицнева, получившая от организаторов турнира 31-й номер посева, встречалась с испанской Ларой Аррубаррена-Веcино. Встреча, продолжавшаяся два часа и 47 минут, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (12:10) в пользу представительницы Казахстана.
Во втором круге Australian Open Путинцева встретится с Еленой Остапенко из Латвии, которая ранее в двух партиях (6:4, 6:0) обыграла китаянку Чжу Линь.
А вот другой представитель Казахстана Михаил Кукушкин не смог преодолеть барьер первого круга Australian Open. Он в четырех партиях уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 1:6, 7:6, 3:6, 2:6.
Накануне свои стартовые матчи в женской сетке соревнований также проиграли Ярослава Шведова и Галина Воскобоева. А вот перешедший под казахстанский флаг Александр Бублик вышел во второй круг Australian Open.