Казахстанец Александр Бублик вышел во второй круг Australian Open

Казахстанский теннисист выбил из турнира 16-го сеяного.
Сегодня 14:27
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Фото с сайта ubitennis
Перешедший под казахстанский флаг Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте соревнований Бублик, занимающий 207-е место в мировом рейтинге, встречался с 16-м сеяным Люкой Пуйе из Франции.
Выиграв "всухую" первую партию (6:0), во второй Бублик уступил со счетом 3:6. Однако в третьем сете взял своеобразный реванш (6:3), а затем довел матч до победы (6:4).
Первый матч в очном противостоянии продлился час и 43 минуты. За это время Бублик реализовал семь брейкпойнтов, совершил 16 эйсов и девять раз ошибался при подаче. Пуйе трижды брал подачу соперника, сделал шесть эйсов и семь двойных ошибок.
Во втором круге Australian Open Бублик померится силами с Малеком Жазири из Туниса.
Ранее в женской сетке Australian Open стартовали две представительницы Казахстана - Ярослава Шведова и Галина Воскобоева, однако преодолеть барьер первого круга они не сумели.
На старте соревнований Бублик, занимающий 207-е место в мировом рейтинге, встречался с 16-м сеяным Люкой Пуйе из Франции.
Выиграв "всухую" первую партию (6:0), во второй Бублик уступил со счетом 3:6. Однако в третьем сете взял своеобразный реванш (6:3), а затем довел матч до победы (6:4).
Первый матч в очном противостоянии продлился час и 43 минуты. За это время Бублик реализовал семь брейкпойнтов, совершил 16 эйсов и девять раз ошибался при подаче. Пуйе трижды брал подачу соперника, сделал шесть эйсов и семь двойных ошибок.
Во втором круге Australian Open Бублик померится силами с Малеком Жазири из Туниса.
Ранее в женской сетке Australian Open стартовали две представительницы Казахстана - Ярослава Шведова и Галина Воскобоева, однако преодолеть барьер первого круга они не сумели.