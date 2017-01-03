Юлия Путинцева бурно отпраздновала выход во второй круг Australian Open

Первая ракетка Казахстана получила от организаторов турнира 31-й номер посева.
Сегодня 14:18
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Юлия Путинцева. Фото с сайта VAVEL.com
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева бурно отпраздновала выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте соревнований Путинцева, получившая от организаторов турнира 31-й номер посева, в двух сетах обыграла испанку Лару Аррубаррена-Веcино. Теннисистки провели на корте два часа и 47 минут.
После решающего розыгрыша Путинцева бросила ракетку и победно вскинула руки вверх, после чего довольно эмоционально и зажигательно отметила победу.
Добавим, что во втором круге Australian Open Путинцева встретится с Еленой Остапенко из Латвии, которая ранее в двух партиях (6:4, 6:0) обыграла китаянку Чжу Линь.
На старте соревнований Путинцева, получившая от организаторов турнира 31-й номер посева, в двух сетах обыграла испанку Лару Аррубаррена-Веcино. Теннисистки провели на корте два часа и 47 минут.
После решающего розыгрыша Путинцева бросила ракетку и победно вскинула руки вверх, после чего довольно эмоционально и зажигательно отметила победу.
Добавим, что во втором круге Australian Open Путинцева встретится с Еленой Остапенко из Латвии, которая ранее в двух партиях (6:4, 6:0) обыграла китаянку Чжу Линь.