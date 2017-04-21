Сформированы все пары 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с участием "Астаны"

Столичный клуб завершил регулярный чемпионат на восьмом месте.
Сегодня 18:42
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Фото с сайта БК "Астана"
Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Состав пар определился в воскресенье, 23 апреля, после матча регулярного чемпионата между "Енисеем" и "Химками", который завершился победой гостей со счетом 104:64.
Таким образом, "Астана", занявшая восьмое место в регулярном чемпионате, поборется за выход в полуфинал с победителем "регулярки" московским ЦСКА.
Петербургский "Зенит" сыграет с латвийским клубом ВЭФ, "Химки" встретятся с "Енисеем", а "Локомотив-Кубань" - с казанским УНИКСом.
Первый раунд плей-офф пройдет в формате серий до трех побед одного из соперников. В случае необходимости проведения пятого матча, он состоится на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.
Состав пар определился в воскресенье, 23 апреля, после матча регулярного чемпионата между "Енисеем" и "Химками", который завершился победой гостей со счетом 104:64.
Таким образом, "Астана", занявшая восьмое место в регулярном чемпионате, поборется за выход в полуфинал с победителем "регулярки" московским ЦСКА.
Петербургский "Зенит" сыграет с латвийским клубом ВЭФ, "Химки" встретятся с "Енисеем", а "Локомотив-Кубань" - с казанским УНИКСом.
Первый раунд плей-офф пройдет в формате серий до трех побед одного из соперников. В случае необходимости проведения пятого матча, он состоится на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.