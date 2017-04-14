Баскетболисты "Астаны" гарантировали себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ

17 апреля астанчане дома проведут последний матч "регулярки" с "Химками".
Вчера 17:25
Фото с сайта БК "Астана"
Баскетболисты столичной "Астаны" гарантировали себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ нынешнего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло после поражения прямого конкурента "Астаны" за путевку в эту стадию турнира саратовского "Автодора" от красноярского "Енисея". Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 97:92 (21:24, 18:24, 25:23, 33:21) в пользу хозяев.
Таким образом, "Автодор" потерял теоретические шансы попасть в восьмерку сильнейших, и последняя путевка в плей-офф досталась "Астане". Столичные баскетболисты 17 апреля дома проведут последний матч "регулярки" с "Химками".
"Енисей", одержавший пятую победу подряд, гарантировал себе шестое место.
Ранее участие в плей-офф себе гарантировали московский ЦСКА, ставший победителем "регулярки", петербургский "Зенит", подмосковные "Химки", краснодарский "Локомотив-Кубань", казанский УНИКС и рижский ВЭФ.
Это произошло после поражения прямого конкурента "Астаны" за путевку в эту стадию турнира саратовского "Автодора" от красноярского "Енисея". Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 97:92 (21:24, 18:24, 25:23, 33:21) в пользу хозяев.
Таким образом, "Автодор" потерял теоретические шансы попасть в восьмерку сильнейших, и последняя путевка в плей-офф досталась "Астане". Столичные баскетболисты 17 апреля дома проведут последний матч "регулярки" с "Химками".
"Енисей", одержавший пятую победу подряд, гарантировал себе шестое место.
Ранее участие в плей-офф себе гарантировали московский ЦСКА, ставший победителем "регулярки", петербургский "Зенит", подмосковные "Химки", краснодарский "Локомотив-Кубань", казанский УНИКС и рижский ВЭФ.