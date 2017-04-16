Желаю "Астане" потрепать ЦСКА нервы в плей-офф - Алексей Швед

Лидер "Химок" отметил хороший подбор игроков в казахстанском клубе.

Известный российский баскетболист Алексей Швед, который стал самым результативным в составе "Химок" в матче против "Астаны", отметил хороший подбор игроков в казахстанском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Мне всегда нравится приезжать в Астану. Болельщики к нам хорошо относятся. Всегда здесь тяжело играть, - отметил Швед. - Команда преобразилась. Первую половину, может, они играли не так, как бы хотели, но они вернулись обратно с минус 20-тии вышли вперед. Чуть-чуть им не хватило.

- Кого бы Вы могли выделить из игроков "Астаны"?

- Мне нравится вся пятерка, в принципе. Все очень хорошо подобраны. Оба грека, первый и четвертый номера, отлично играют. Лоури, Миллер... Хорошая команда, отличная. Отлично они сыграли, как в защите, так и в нападении. Было тяжеловато бегать. Постоянно менялись, хватали.. Но главное, что мы выиграли, потому что нам нужна была эта игра.

- Вы повели очень много, 19 очков. Почему сократила "Астана" этот разрыв? Вы где-то расслабились или они включились?

- Все вместе. Они боролись, мы расслабились. (смеется) Чуть не проиграли. Но игра закончилась, многие уже думают о плей-офф. Я думаю, если бы "Астане" нужно было выигрывать эту игру, они бы играли с первых минут так, как играли вторую половину.

- Казахстанский клуб тоже уже думает о плей-офф. Как Вам пара ЦСКА - "Астана"?

- Давайте выигрывайте уже. (смеется) Ну, отличный результат уже, что "Астана" вышла в плей-офф. Попасть в восьмерку сильнейших команд, это очень хороший результат. В прошлом году не попали в плей-офф, а в этом вышли. Сменился тренер, я так понял, сменилось много игроков. Удачи команде. Постарайтесь потрепать ЦСКА нервы.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ "Астана", проигрывая "Химкам" по ходу встречи с большой разницей, смогла повести в счете, но в итоге уступила со счетом 87:90. Соперником казахстанского клуба по первому раунду плей-офф будет московский ЦСКА, матчи пройдут в мае.