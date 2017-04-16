Баскетболисты "Астаны" завершили регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ поражением

Ранее столичная команда получила последнюю путевку в плей-офф.
Вчера 22:58
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Фото с сайта БК "Астана"
Баскетболисты "Астаны" потерпели поражение от подмосковных "Химок" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 90:87 (22:15, 24:13, 18:27, 26:32) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, набравший 23 очка. У хозяев по дабл-даблу оформили Усман Крубалли (29 очков + 13 подборов) и Роберт Лоури (10 очков + 11 передач).
Для "Астаны" это поражение стало пятым подряд. Этим матчем столичные баскетболисты завершили регулярный чемпионат, став восьмыми и получив последнюю путевку в плей-офф.
"Химки", также досрочно решившие задачу по выходу в плей-офф, закончат "регулярку" 23 апреля гостевой встречей с красноярским "Енисеем".
Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 90:87 (22:15, 24:13, 18:27, 26:32) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, набравший 23 очка. У хозяев по дабл-даблу оформили Усман Крубалли (29 очков + 13 подборов) и Роберт Лоури (10 очков + 11 передач).
Для "Астаны" это поражение стало пятым подряд. Этим матчем столичные баскетболисты завершили регулярный чемпионат, став восьмыми и получив последнюю путевку в плей-офф.
"Химки", также досрочно решившие задачу по выходу в плей-офф, закончат "регулярку" 23 апреля гостевой встречей с красноярским "Енисеем".