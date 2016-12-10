Баскетболисты "Астаны" проиграли "Зениту" в гостевом матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Вчера 23:55
0 Комментариев
Фото с сайта ПБК "Астана"
Единая Лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Зенит СПб - Астана 99:72
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Зенит СПб - Астана 99:72
Турнирная таблица
Баскетболисты "Астаны" потерпели поражение от "Зенита" из Санкт-Петербурга в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в России, завершилась со счетом 99:72 (19:17, 18:18, 36:17, 26:20) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи стал Артем Тихонов из "Зенита", набравший 22 очка. В составе "Астаны" отличился Род Одом, записавший на свой счет 18 баллов.
Следующий матч БК "Астана" проведет на своей арене 8 января против "Нижнего Новгорода".