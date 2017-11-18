В Талдыкоргане стартовал международный турнир по волейболу среди ветеранов "Кубок Жетысу"

Победители турнира определятся 19 ноября.
Международный турнир по волейболу среди ветеранов "Кубок Жетысу" стартовал сегодня в городе Талдыкорган. Среди участников - шесть команд из Казахстана, России, Тывы, Бурятии, Монголии, Узбекистана. На церемонии торжественного открытия с приветственной речью выступил аким Алматинской области Амандык Баталов, также принявший участие в турнире в качестве игрока казахстанской команды "Жетысу", сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
- Уважаемые участники турнира, любители спорта! От имени жителей и спортивной общественности области сердечно приветствую на благодатной земле Семиречья всех участников и гостей международного турнира по волейболу среди мужских команд ветеранов "Кубок Жетысу". В составе команд известные игроки - заслуженные мастера спорта, внесшие весомый вклад в дело популяризации волейбола. Это игроки, чье профессиональное спортивное мастерство признано образцовым для многих поколений спортсменов. Поэтому проведение турнира такого уровня станет хорошим подспорьем для дальнейшего развития волейбола в нашей стране и в нашей области. Желаю всем вам всегда оставаться верными известному олимпийскому девизу: "Быстрее, выше, сильнее!". Новых спортивных побед вам и удачи на сегодняшних соревнованиях, - сказал аким области Амандык Баталов.
Также глава региона подчеркнул, что развитию волейбола в области уделяется постоянное внимание. Этим популярнейшим видом спорта на сегодня увлечено около 83 тысяч жителей региона. Только в этом году по всей области дополнительно открыты 47 волейбольных секций.
С приветственными словами выступили и почетные гости, среди которых вице-президент Федерации волейбола Республики Тыва, помощник председателя Парламента Республики Тыва Чингис Каминов, вице-президент Федерации волейбола Республики Монголия Тогтохбаяр Тогсмандал и другие. Каждый из выступающих, поблагодарив за организацию турнира, пожелал участникам ярких и интересных игр.
В завершение церемонии вниманию зрителей были представлены концертные номера, затем стартовали подготовительные игры в подгруппах.
Первыми турнир открыли команды Казахстана "Жетысу" и Республики Бурятии. По итогам двух партий команда "Жетысу", в составе которой играет аким области Амандык Баталов, являющийся мастером спорта по волейболу, вице-президентом Федерации волейбола Казахстана, президентом Федерации волейбола города Алматы и Алматинской области, победила со счетом 2:0.
Следующими на волейбольную площадку вышли команды России и Монголии.
Стоит отметить, что международный турнир по волейболу продлится несколько дней, а уже 19 ноября станут известны команды-победители.
Фото пресс-службы акима Алматинской области