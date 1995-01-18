Как футболисты "Астаны" готовятся к новому сезону

15 января футболисты "Астаны" начали подготовку к сезону. На первом сборе в ОАЭ в расположение команды находятся 23 футболиста.
Действующий чемпион Казахстана планирует провести в Дубае два товарищеских матча. 28 января "Астана" сыграет с латвийской "Ригой", а через три дня встретится с южнокорейским "Чонбук Хендэ", который является одним из сильнейших клубов Азии.
Действующий чемпион Казахстана планирует провести в Дубае два товарищеских матча. 28 января "Астана" сыграет с латвийской "Ригой", а через три дня встретится с южнокорейским "Чонбук Хендэ", который является одним из сильнейших клубов Азии.