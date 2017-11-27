"Сарыарка" вернулась на третье место ВХЛ

Матч с "Южным Уралом" прошел в Караганде.
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Регулярный чемпионат
Сарыарка - Южный Урал 3:2 Б
Голы: Зиазов, 5 (1:0); Ердаков, 38 (2:0); Куршук, 43 (2:1); Дорофеев, 58 (2:2); Ломако, 65 (3:2)
Турнирная таблица
"Сарыарка" набрала два очка в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), одержав домашнюю победу над "Южным Уралом" из Орска, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев в серии буллитов. Хоккеисты "Сарыарки" открыли счет первыми и вели 2:0 к концу второго периода. Сначала отличился Айрат Зиазов на шестой минуте, а на 39-й - Даниил Ердаков.
Гости же на 44-й минуте размочили счет, а на 59, воспользовавшись удалением у хозяев, отличились еще раз и перевели встречу в овертайм. Дополнительная пятиминутка прошла без голов, а в серии буллитов хоккеисты "Сарыарки" были точнее.
Таким образом, "Сарыарка" набрала 56 очков в 28-ми матчах и вернулась на третье место турнирной таблицы, откуда ранее была смещена "Саровом". Теперь же отрыв карагандинцев от идущего следом клуба из Нижегородской области составляет два очка.