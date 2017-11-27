Дубль не подошедшего "Барысу" форварда помог "Торпедо" победить в матче чемпионата ВХЛ

В команде отличились одни легионеры.
Регулярный чемпионат
Торпедо УК - Горняк Уч 4:2
Голы: Сушинский, 23 (0:1); Сетдиков, 26 (0:2); Тривино, 28 (1:2); Соренсон, 39 (2:2); Тривино, 45 (3:2); Ибатуллин, 57 (4:2)
Турнирная таблица
ХК "Торпедо" одержал победу в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча с "Горняком" (Учалы) прошла в Усть-Каменогорске и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
На первый перерыв команды ушли с нулями на табло. Но уже в начале второго периода гости забросили две шайбы. Ситуацию исправили легионеры "Торпедо". Сначала канадский форвард Кори Тривино сократил разрыв до минимума, отличившись на 29-й минуте. Затем на 40-й минуте американский нападающий Тэннер Соренсон вернул ничью. На 46-й минуте Тривино оформил дубль. А автором победной шайбы стал российский защитник Руслан Ибатуллин на 58-й минуте.
Напомним, нынешний сезон Тривино начинал в КХЛ в составе "Барыса", но затем астанинский клуб отправил его в "Торпедо".