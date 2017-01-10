"Торпедо" забросило пять шайб "Спутнику", а "Сарыарка" одержала волевую победу в ВХЛ

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 1:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 1:1
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 1:1
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 08:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
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Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
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"Торпедо" забросило пять шайб "Спутнику", а "Сарыарка" одержала волевую победу в ВХЛ

Клуб из Усть-Каменогорска продолжает лидировать в таблице.

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10 Комментариев
Игроки "Торпедо". Фото с официального сайта ВХЛ
Игроки "Торпедо". Фото с официального сайта ВХЛ
Высшая Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Торпедо УК - Спутник 5:3

Голы: Белухин, 21 (1:0); Валеев, 21 (1:1); Мокин, 34 (1:2); Иванов, 36 (2:2); Метальников, 46 (3:2); Гасников, 49 (3:3); Рымарев, 52 (4:3); Белухин, 57 (5:3)

Турнирная таблица

Казахстанские клубы сегодня, 12 января, провели очередные домашние матчи в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz

В Усть-Каменогорске "Торпедо" со счетом 5:3 обыграло "Спутник" из Нижнего Тагила. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь

В составе "Торпедо" в большинстве отличились Евгений Белухин (21-я минута) и Леонид Метальников (46), в равных составах - Иван Иванов (36) и Евгений Рымарев (53), а на 58-й минуте в меньшинстве дубль оформил Белухин, поразивший пустые ворота.

У "Спутника" шайбы забросили Ильдар Валеев (22), Михаил Мокин (35, в меньшинстве) и экс-игрок сборной Казахстана Евгений Гасников (50).

Домашнюю победу одержала и карагандинская "Сарыарка", которая в овертайме обыграла пермский "Молот-Прикамье" - 2:3. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь

По ходу матча "Сарыарка" уступала с разнице в две шайбы, но за секунду до конца основного времени смогла сравнять счет, а в овертайме уже вырвать победу.

У карагандинцев отличились Исаак Валицкий (9-я минута), дебютант команды Михаил Анисин (27), Артур Сарваров (60) и Евгений Орлов (63). У гостей шайбы на свой счет записали Анатолий Раенко (9), Руслан Шайхулов (12) и бывший нападающий "Барыса" Вадим Ермолаев (22). 

После 38 туров "Торпедо" с 83 очками лидирует в турнирной таблице. На четвертой строчке располагается "Сарыарка", у которой 76 баллов. Завершится регулярный чемпион ВХЛ 19 февраля. 

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 14 января. В этот день "Торпедо" дома примет "Торос", а "Сарыарка" на своей площадке встретится с "Ижсталью". Обе встречи начнутся в 17:00 по времени Астаны, а игру в Караганде в прямом эфире покажет KazSport.  

Просмотров: 1932  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Рауан Еркебаев Сегодня 21:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 735
Рымарев сразу набрал 3 очка
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Фанат Сегодня 21:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1119
МОЛОДЦЫ ТОРПЕДО !!! БРАВО САРЫАРКА на зубах вытащили победу,на последней секунде сравняли,а в овере победили !!!! ВСЕХ С ПОБЕДАМИ !!!
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Lampa Bumaga Сегодня 21:39
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
Смотрел игру Сарыарка -Молот Прикамье .Фантастическая была игра .Кто пропустил ,то тмногое потерял.
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Фанат Сегодня 21:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1119
хорошие новости с КХЛ---адмирал проиграл,салават горит после второго периода 1-4 !!!!Текст комментария
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Фанат Сегодня 21:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1119
Эх "китайцы победили" и если еще "нефть"сегодня попадет будет ШОКОЛАД !!!
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Жомарт Габдуллин Сегодня 21:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 93
С победой Торпедо и Сару!! Игры по накалу были запредельные. Зрелищности болелам Торпедо и Сары-Арки было выше крыши. Торпедо отыграло сегодня достойно, как подобает лидеру. Особо можно отметить Евгения Рымарева. Ну, а Караганда выше всяких похвал. Молодцы, парни!! Еще раз с победой всех болел казахстанского хоккея!!
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Адлен Еркенов Сегодня 21:48
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
Сарыарка - вот это ХАРАКТЕР !!! Смотрел матч по Казспорту. За 1 секунду до сирены вытащили игру!!!
За Евгения Рымарева очень рад. Скоростной и техничный, как Жайлауов, как Руденко. Желаю найти ему своего главного тренера. Сколько толковых ребят не могут раскрыться при посредственных тренерах, или наоборот, теряют квалификацию. Надеюсь он покажет еще себя. Удачи ему!!!
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Бегалы Шахабаев Сегодня 22:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 197
И еще ХОККЕЙ, в МХЛ Алтай Ускаман - Реактор 2-4, Снежные Барсы - Спутник Альметьевск 4-0. WCH U18 Div. IB Казахстан U18(Ж) - Дания U18(Ж) 1-6 !!!!! С победой и .......
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Алимжан Мендибай Сегодня 22:38
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 292
Урана победы
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Алимжан Мендибай Сегодня 22:42
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 292
Я помню бывш СССР 1 лига Енбек(Алма-Ата). Щас нет почему. Я хочу Енбек вернулся ВХЛ
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