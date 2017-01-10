"Торпедо" забросило пять шайб "Спутнику", а "Сарыарка" одержала волевую победу в ВХЛ

Клуб из Усть-Каменогорска продолжает лидировать в таблице.



Регулярный чемпионат

Торпедо УК - Спутник 5:3



Голы: Белухин, 21 (1:0); Валеев, 21 (1:1); Мокин, 34 (1:2); Иванов, 36 (2:2); Метальников, 46 (3:2); Гасников, 49 (3:3); Рымарев, 52 (4:3); Белухин, 57 (5:3)



Турнирная таблица Высшая Хоккейная ЛигаБелухин, 21 (1:0); Валеев, 21 (1:1); Мокин, 34 (1:2); Иванов, 36 (2:2); Метальников, 46 (3:2); Гасников, 49 (3:3); Рымарев, 52 (4:3); Белухин, 57 (5:3)

Казахстанские клубы сегодня, 12 января, провели очередные домашние матчи в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

В Усть-Каменогорске "Торпедо" со счетом 5:3 обыграло "Спутник" из Нижнего Тагила. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.

В составе "Торпедо" в большинстве отличились Евгений Белухин (21-я минута) и Леонид Метальников (46), в равных составах - Иван Иванов (36) и Евгений Рымарев (53), а на 58-й минуте в меньшинстве дубль оформил Белухин, поразивший пустые ворота.

У "Спутника" шайбы забросили Ильдар Валеев (22), Михаил Мокин (35, в меньшинстве) и экс-игрок сборной Казахстана Евгений Гасников (50).

Домашнюю победу одержала и карагандинская "Сарыарка", которая в овертайме обыграла пермский "Молот-Прикамье" - 2:3. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.

По ходу матча "Сарыарка" уступала с разнице в две шайбы, но за секунду до конца основного времени смогла сравнять счет, а в овертайме уже вырвать победу.

У карагандинцев отличились Исаак Валицкий (9-я минута), дебютант команды Михаил Анисин (27), Артур Сарваров (60) и Евгений Орлов (63). У гостей шайбы на свой счет записали Анатолий Раенко (9), Руслан Шайхулов (12) и бывший нападающий "Барыса" Вадим Ермолаев (22).

После 38 туров "Торпедо" с 83 очками лидирует в турнирной таблице. На четвертой строчке располагается "Сарыарка", у которой 76 баллов. Завершится регулярный чемпион ВХЛ 19 февраля.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 14 января. В этот день "Торпедо" дома примет "Торос", а "Сарыарка" на своей площадке встретится с "Ижсталью". Обе встречи начнутся в 17:00 по времени Астаны, а игру в Караганде в прямом эфире покажет KazSport.