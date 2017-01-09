"Торпедо" проиграло по буллитам, а "Сарыарка" одержала домашнюю победу в ВХЛ

Усть-Каменогорский клуб возглавляет турнирную таблицу.

Представители Казахстана сегодня, 10 января, провели очередные матчи в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Хоккеисты Усть-Каменогорского "Торпедо" дома лишь в серии буллитов уступили пермскому "Молоту-Прикамье" - 3:4. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.

По ходу встречи игроки "Торпедо" постоянно уступали в счете, но смогли уйти от поражения. У хозяев на 22-й минуте в равных составах отличился Максим Беляев, после чего в большинстве дубль оформил Станислав Тунзухин (29-я и 37-я минуты). У гостей первую шайбу на свой счет записал Руслан Шайхулов (17), а затем дважды отличился Анатолий Раенко (25 и 33 - в большинстве). Все тот же Раенко забросил победный буллит.

Волевую победу дома одержала карагандинская "Сарыарка", обыгравшая "Спутник" из Нижнего Тагила - 2:1. С более подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.

Счет в этой игре был открыт уже на 56-й секунде, когда отличился игрок гостей Иван Иванов. На 35-й секунде равенство восстановил Сергей Банашков, а на 57-й победу "Сарыарке" принес Антон Сагадеев.

После 37 игр "Торпедо" с 80 очками возглавляет турнирную таблицу. Четвертую строчку занимает "Сарыарка", имеющая 73 балла.

Следующие матчи в ВХЛ казахстанские клубы также проведут дома. 12 января "Торпедо" встретится со "Спутником" (начало - в 18:30 по времени Астаны), а "Сарыарка" сыграет с "Молотом-Прикамье" (начало - в 19:00). Завершится регулярный чемпионат 19 февраля.