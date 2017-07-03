Велогонка в Астане во время EXPO-2017 будет посвящена погибшему Микеле Скарпони

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Велогонка в Астане во время EXPO-2017 будет посвящена погибшему Микеле Скарпони

В Казахстан прилетят его родители, братья и сестры, а также вдова и сыновья-близнецы.

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1 Комментариев
Микеле Скарпони. Фото Velomotion
Микеле Скарпони. Фото Velomotion
Однодневная гонка-критериум в рамках EXPO-2017 в Астане будет посвящена погибшему гонщику "Астаны" Микеле Скарпони. Об этом в интервью La Gazetta dello Sport сообщил генменеджер казахстанской команды Александр Винокуров

Соревнования пройдут 12 августа. На ней "Астана" выступит в сильнейшем составе, а капитаном будет итальянец Фабио Ару, который исполняет аналогичные функции на "Тур де Франс". 

"Мы пригласили на гонку семью Микеле. В Казахстан прилетят его родители, братья и сестры, а также вдова Анна с сыновьями-близнецами Джакомо и Томмасо. Для них будет особенный момент. В декабре прошлого года мы с командой посетили детский дом в Астане. Микеле тогда остался под сильным впечатлением и хотел приехать в следующий раз к детям уже вместе с Анной. Мы обязательно исполним его пожелание", - сказал Винокуров, которого цитирует OASport.it

Гонщик "Астаны" Скарпони погиб 22 апреля на 38-м году жизни в дорожной аварии во время тренировки на трассе около Филоттрано, где проживал последние годы вместе с семьей. За день до гибели он занял пятое место на этапе "Альпийского тура". По просьбе семьи Скарпони был похоронен в форме "Астаны" - своей последней команды. 



Скарпони родился 25 сентября 1979 в городе Джези (провинция Анкона). Велоспортом он начал заниматься в восемь лет. Первую значимую победу Скарпони одержал в 1997 году, когда в 17-летнем возрасте стал чемпионом Италии среди юниоров.

Профессионалом Скарпони стал в 2002 году, подписав контракт с итальянским клубом Acqua&Sapone-Cantina Tollo. Также на родине он выступал за Domina Vacanze-Elitron и Diquigiovanni-Androni, а в Испании - за Liberty Seguros-Würth.

В 2014 году Скарпони перешел в "Астану". Он был капитаном казахстанского клуба на "Джиро д'Италия"-2014, а в том же году сыграл одну из ключевых ролей в победе Винченцо Нибали на "Тур де Франс".

За свою карьеру Скарпони 11 раз участвовал в "Джиро д'Италия", четырежды стартовал на "Тур де Франс" и шесть раз - на "Вуэльте". В 2011 году итальянец был признан победителем "Джиро-д'Италия" из-за дисквалификации Альберто Контадора.

Специализировавшийся на многодневках Скарпони становился победителем следующих гонок: "Велогонка Мира" (2004 года), "Неделя Коппи и Бартали" (2007), Тиррено - Адриатико (2009), "Вуэльта Каталонии" (2011) и "Неделя Ломбардии (2010).

В апреле 2017 года Скарпони должен был стартовать на "Джиро д'Италия" в качестве капитана "Астаны". В память о нем команда вышла на старт и не стала искать замену. Организаторы "Джиро" назвали один из подъемов на 16-м этапе в честь Скарпони - первым приза за победу на нем удостоился испанский гонщик "Астаны" Луис Леон Санчес
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Фанат Сегодня 22:32
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1781
И это правильно МЫ тебя ПОМНИМ МИКЕЛЬ !!! Спасибо за все !!!
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