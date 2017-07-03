Велогонка в Астане во время EXPO-2017 будет посвящена погибшему Микеле Скарпони

В Казахстан прилетят его родители, братья и сестры, а также вдова и сыновья-близнецы.
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Микеле Скарпони. Фото Velomotion
Однодневная гонка-критериум в рамках EXPO-2017 в Астане будет посвящена погибшему гонщику "Астаны" Микеле Скарпони. Об этом в интервью La Gazetta dello Sport сообщил генменеджер казахстанской команды Александр Винокуров.
Соревнования пройдут 12 августа. На ней "Астана" выступит в сильнейшем составе, а капитаном будет итальянец Фабио Ару, который исполняет аналогичные функции на "Тур де Франс".
"Мы пригласили на гонку семью Микеле. В Казахстан прилетят его родители, братья и сестры, а также вдова Анна с сыновьями-близнецами Джакомо и Томмасо. Для них будет особенный момент. В декабре прошлого года мы с командой посетили детский дом в Астане. Микеле тогда остался под сильным впечатлением и хотел приехать в следующий раз к детям уже вместе с Анной. Мы обязательно исполним его пожелание", - сказал Винокуров, которого цитирует OASport.it.
Гонщик "Астаны" Скарпони погиб 22 апреля на 38-м году жизни в дорожной аварии во время тренировки на трассе около Филоттрано, где проживал последние годы вместе с семьей. За день до гибели он занял пятое место на этапе "Альпийского тура". По просьбе семьи Скарпони был похоронен в форме "Астаны" - своей последней команды.
Скарпони родился 25 сентября 1979 в городе Джези (провинция Анкона). Велоспортом он начал заниматься в восемь лет. Первую значимую победу Скарпони одержал в 1997 году, когда в 17-летнем возрасте стал чемпионом Италии среди юниоров.
Профессионалом Скарпони стал в 2002 году, подписав контракт с итальянским клубом Acqua&Sapone-Cantina Tollo. Также на родине он выступал за Domina Vacanze-Elitron и Diquigiovanni-Androni, а в Испании - за Liberty Seguros-Würth.
В 2014 году Скарпони перешел в "Астану". Он был капитаном казахстанского клуба на "Джиро д'Италия"-2014, а в том же году сыграл одну из ключевых ролей в победе Винченцо Нибали на "Тур де Франс".
За свою карьеру Скарпони 11 раз участвовал в "Джиро д'Италия", четырежды стартовал на "Тур де Франс" и шесть раз - на "Вуэльте". В 2011 году итальянец был признан победителем "Джиро-д'Италия" из-за дисквалификации Альберто Контадора.
Специализировавшийся на многодневках Скарпони становился победителем следующих гонок: "Велогонка Мира" (2004 года), "Неделя Коппи и Бартали" (2007), Тиррено - Адриатико (2009), "Вуэльта Каталонии" (2011) и "Неделя Ломбардии (2010).
В апреле 2017 года Скарпони должен был стартовать на "Джиро д'Италия" в качестве капитана "Астаны". В память о нем команда вышла на старт и не стала искать замену. Организаторы "Джиро" назвали один из подъемов на 16-м этапе в честь Скарпони - первым приза за победу на нем удостоился испанский гонщик "Астаны" Луис Леон Санчес.
Соревнования пройдут 12 августа. На ней "Астана" выступит в сильнейшем составе, а капитаном будет итальянец Фабио Ару, который исполняет аналогичные функции на "Тур де Франс".
"Мы пригласили на гонку семью Микеле. В Казахстан прилетят его родители, братья и сестры, а также вдова Анна с сыновьями-близнецами Джакомо и Томмасо. Для них будет особенный момент. В декабре прошлого года мы с командой посетили детский дом в Астане. Микеле тогда остался под сильным впечатлением и хотел приехать в следующий раз к детям уже вместе с Анной. Мы обязательно исполним его пожелание", - сказал Винокуров, которого цитирует OASport.it.
Гонщик "Астаны" Скарпони погиб 22 апреля на 38-м году жизни в дорожной аварии во время тренировки на трассе около Филоттрано, где проживал последние годы вместе с семьей. За день до гибели он занял пятое место на этапе "Альпийского тура". По просьбе семьи Скарпони был похоронен в форме "Астаны" - своей последней команды.
Скарпони родился 25 сентября 1979 в городе Джези (провинция Анкона). Велоспортом он начал заниматься в восемь лет. Первую значимую победу Скарпони одержал в 1997 году, когда в 17-летнем возрасте стал чемпионом Италии среди юниоров.
Профессионалом Скарпони стал в 2002 году, подписав контракт с итальянским клубом Acqua&Sapone-Cantina Tollo. Также на родине он выступал за Domina Vacanze-Elitron и Diquigiovanni-Androni, а в Испании - за Liberty Seguros-Würth.
В 2014 году Скарпони перешел в "Астану". Он был капитаном казахстанского клуба на "Джиро д'Италия"-2014, а в том же году сыграл одну из ключевых ролей в победе Винченцо Нибали на "Тур де Франс".
За свою карьеру Скарпони 11 раз участвовал в "Джиро д'Италия", четырежды стартовал на "Тур де Франс" и шесть раз - на "Вуэльте". В 2011 году итальянец был признан победителем "Джиро-д'Италия" из-за дисквалификации Альберто Контадора.
Специализировавшийся на многодневках Скарпони становился победителем следующих гонок: "Велогонка Мира" (2004 года), "Неделя Коппи и Бартали" (2007), Тиррено - Адриатико (2009), "Вуэльта Каталонии" (2011) и "Неделя Ломбардии (2010).
В апреле 2017 года Скарпони должен был стартовать на "Джиро д'Италия" в качестве капитана "Астаны". В память о нем команда вышла на старт и не стала искать замену. Организаторы "Джиро" назвали один из подъемов на 16-м этапе в честь Скарпони - первым приза за победу на нем удостоился испанский гонщик "Астаны" Луис Леон Санчес.