Российские СМИ осудили хамский жест представителя сборной РФ после победы над Казахстаном в финале Универсиады-2017

Российские хоккеисты победили с минимальным счетом.
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Фото с сайта almaty2017.com
Дмитрий Пономаренко в своем материале в "Советском спорте" осудил действие представителя делегации сборной России по хоккею, показавшего "хамский жест" после победы над командой Казахстана в финале Универсиады-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, сразу после сирены, известившей об окончании матча, камера выхватила скамейку российской команды, где один из россиян во время празднования продемонстрировал согнутую в локте руку. Однако неизвестно, кому именно был адресован этот жест.
"Одновременно прямо с сиреной праздновали победу на скамейке и тренеры нашей команды, а также представители российской делегации.
И вот наши молодые парни, которых и долбили на льду до крови, и порой не совсем справедливо изгоняли с площадки, ничего лишнего себе после победы не позволили. Хотя понятно, сколь мощные эмоции их переполняли.
А один из более взрослых товарищей неожиданно повернулся и сделал недвусмысленный хамский жест. Непонятно, кому он был адресован. Соперникам, судьям, организаторам Универсиады… Возможно, вообще никому. Человек вот так, согнутой рукой в локте, привык победы отмечать. По Фрейду.
И не хочется быть ханжой. Но надо же все-таки понимать. Что ты в данный момент не просто ответственное лицо. Ты страну представляешь. Перед всем миром. На очень престижном и важном турнире. И по тебе, по твоему внешнему виду и особенно по поведению мир судит о стране.
И как-то хочется донести до наших представителей: "Мужчины, держите себя в руках!" Или правильнее сказать: "Руки свои попридержите".
Чтоб потом краснеть не пришлось.
Что самое обидное – краснеть после победы. Тяжелой и отчаянной", - говорится в заметке.
Сам финальный матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборной России. Автором единственной шайбы на 42-й минуте стал нападающий Даниил Ильин. Для Казахстана этот финал стал третьим подряд проигранным на Универсиадах, причем во второй раз обидчиком выступили россияне.
Напомним, сразу после сирены, известившей об окончании матча, камера выхватила скамейку российской команды, где один из россиян во время празднования продемонстрировал согнутую в локте руку. Однако неизвестно, кому именно был адресован этот жест.
"Одновременно прямо с сиреной праздновали победу на скамейке и тренеры нашей команды, а также представители российской делегации.
И вот наши молодые парни, которых и долбили на льду до крови, и порой не совсем справедливо изгоняли с площадки, ничего лишнего себе после победы не позволили. Хотя понятно, сколь мощные эмоции их переполняли.
А один из более взрослых товарищей неожиданно повернулся и сделал недвусмысленный хамский жест. Непонятно, кому он был адресован. Соперникам, судьям, организаторам Универсиады… Возможно, вообще никому. Человек вот так, согнутой рукой в локте, привык победы отмечать. По Фрейду.
И не хочется быть ханжой. Но надо же все-таки понимать. Что ты в данный момент не просто ответственное лицо. Ты страну представляешь. Перед всем миром. На очень престижном и важном турнире. И по тебе, по твоему внешнему виду и особенно по поведению мир судит о стране.
И как-то хочется донести до наших представителей: "Мужчины, держите себя в руках!" Или правильнее сказать: "Руки свои попридержите".
Чтоб потом краснеть не пришлось.
Что самое обидное – краснеть после победы. Тяжелой и отчаянной", - говорится в заметке.
Сам финальный матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборной России. Автором единственной шайбы на 42-й минуте стал нападающий Даниил Ильин. Для Казахстана этот финал стал третьим подряд проигранным на Универсиадах, причем во второй раз обидчиком выступили россияне.