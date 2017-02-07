Кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых на Универсиаде-2017

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Сорокшар 2:0
Кайрат Младость Добой 1:2
Иртыш Нефтехимик 2:3
Навбахор Махтаарал 3:1
Актобе (U-21) Астана (U-21) 1:2
ЦСКА Ал Каспий 1:3
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Атырау Оренбург 0:2
Тобол Силекс 1:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Астана Александрия 2:2
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 10:2
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:3
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
США (студенческая) Китай (студенческая) 3:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 1:4
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Куаныш и К Костанай 3:1
Дворец школьников Казыгурт 3:1
Грация-KZ Куаныш и К 0:3
Костанай Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 3:0
Жетысу-Жастар Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Мангыстау 2:3
Кайсар КазНАУ-Алматы (фарм) 1:3
ТНК «Казхром-2» Жайык 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 2:3
Алтай-2 Жетысу-Жастар 1:3
Динамо-Казыгурт Кайсар 3:2
Атырау-2 Динамо-Костанай 3:2
Тараз-2 Павлодар-2 2:3
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы 13:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 74:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Евсеев Заричанский 0:2
Белинский, Евсеев Эшмейд, Вербеек 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 7:3
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 6:3
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 0:1
Казахстан Беларусь 3:0
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Милан 0:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Кулагер Номад 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Славия Сф
Иртыш Алашкерт
Шахтер Ильичевец
Актобе (U-21) Жетысу
Иртыш Ом Экибастуз
Актобе Тосно
Ордабасы Локомотив Тш 14:00
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Атырау Чихура
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Шахтер Академия Пандев
Иртыш Ом Экибастуз
Акжайык Алашкерт
Актобе Сталь Дн
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Тобол (U-21) Силкеборг
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:1
Таиланд Казахстан 11:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Обсуждаемые

Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых на Универсиаде-2017

Призеры и их тренеры получат больше 458 миллионов тенге.

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5 Комментариев
Фото с сайта almaty2017.com
Фото с сайта almaty2017.com
Корреспондент Vesti.kz посчитал, кто из казахстанских спортсменов заработал самую большую сумму призовых за медали Универсиады-2017 в Алматы. 

Накануне соревнований министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что чемпионы получат 4,9 миллиона тенге, серебряные призеры - 3,3 миллиона, а занявшие третье место - 1,6 миллиона. Аналогичные суммы полагаются и тренерам (делится между первым, личным и нынешним наставниками). 

На Универсиаде-2017 Казахстан завоевал 36 медалей - 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых. В командном зачете сборная заняла второе место, уступив лишь России. 

Больше всех из казахстанских спортсменов получит биатлонистка Галина Вишневская. За четыре медали (два "золота" и два "серебра") она получит 16 миллионов 400 тысяч тенге. 

На втором месте оказалась лыжница Анна Шевченко - 13 миллионов тенге. На Универсиаде-2017 она собрала полный комплект наград: "золото", "серебро" и две "бронзы". 

На третьем месте оказались фристайлисты Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева, выигравшие по две золотые медали. Каждый из них получит по 9 миллионов 800 тысяч тенге. 


Добавим, что в общей сложности казахстанские спортсмены и тренеры получат 458 миллионов 200 тысяч тенге в качестве призовых. Выплаты будут осуществлены из республиканского бюджета. 
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Жанибек Сариев Сегодня 10:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 260
Сколько денег ветер улетает это не Олимпийские игры
Ответить 0
 
МЕРЕКЕ БАЙБЕКОВ Сегодня 11:36
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Жанибек Сариев , не завидуй ,для государства это копейки
Ответить 1
 
Данияр Абенов Сегодня 10:18
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 253
Не думаю что все получать свою сумму
Ответить 1
 
Методист ******* Сегодня 10:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 73
Данияр Абенов ,солидарен! однажды у Креча забрали квртиру, которую подарили))
Ответить 0
 
Ernat Сегодня 10:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1213
Вести.кз лишь бы посчитать кто сколько заработал... Почему не берете интервью от иностранных спортсменов разных видов спорта, их впечатления, недовольство и т.д. Или у Вас нет корреспондентов кто смог бы осилить такую работу... плохо. Я - как Ваш постоянный читатель, разочарован. Такое важное событие. А в новостях только вода. Нет изюминки!!! Имхо
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