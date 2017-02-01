Назарбаев поздравил сборную Казахстана с успешным выступлением на Универсиаде в Алматы

Команда выиграла 36 медалей.
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Фото с сайта almaty2017.com
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил отечественных спортсменов с успешным выступлением на 28-й зимней Универсиаде в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Второе общекомандное место Казахстана, завоеванное вами в упорной борьбе, - это высокий престиж страны, показатель развития массового спорта. Вы продемонстрировали высший уровень подготовки, стремление и волю к победе, еще раз подтвердив славу казахстанской спортивной школы. Универсиада-2017 стала поистине настоящим праздником спорта для всех казахстанцев. Победы наших спортсменов должны стать хорошим стимулом для дальнейшего развития зимних видов спорта, примером для следующего поколения.
Я также благодарен организационному комитету Универсиады за проявленную ответственность и отличное проведение этих соревнований. Желаю всем спортсменам крепкого здоровья и успехов в покорении новых спортивных вершин", - приводит слова Назарбаева пресс-служба Акорды.
Напомним, сборная Казахстана с 36 наградами заняла второе место в медальном зачете. Со списком всех призеров вы можете ознакомиться здесь.
"Второе общекомандное место Казахстана, завоеванное вами в упорной борьбе, - это высокий престиж страны, показатель развития массового спорта. Вы продемонстрировали высший уровень подготовки, стремление и волю к победе, еще раз подтвердив славу казахстанской спортивной школы. Универсиада-2017 стала поистине настоящим праздником спорта для всех казахстанцев. Победы наших спортсменов должны стать хорошим стимулом для дальнейшего развития зимних видов спорта, примером для следующего поколения.
Я также благодарен организационному комитету Универсиады за проявленную ответственность и отличное проведение этих соревнований. Желаю всем спортсменам крепкого здоровья и успехов в покорении новых спортивных вершин", - приводит слова Назарбаева пресс-служба Акорды.
Напомним, сборная Казахстана с 36 наградами заняла второе место в медальном зачете. Со списком всех призеров вы можете ознакомиться здесь.