Видео лучших моментов хоккейного финала Казахстан - Россия на Универсиаде-2017

Исход игры решился в третьем периоде.
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Сборная Казахстана по хоккею проиграла России в финале и стала серебряным призером Универсиады-2017.
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу на 42-й минуте забросил российский нападающий Даниил Ильин.
Для Казахстана этот финал стал третьим подряд проигранным на Универсиадах-2013, 2015 и 2017. Команда во второй раз в решающем матче уступила России, двумя годами ранее был зафиксирован счет 1:3.
Для Казахстана эта медаль стала шестой в истории Универсиад. В 1995 команда выиграла "золото", в 1993, 2013 и 2015 - "серебро", а в 2007 - "бронзу".
Представляем вашему вниманию обзор матча Казахстан - Россия:
Добавим, что матч запомнился и провокационным жестом со стороны представителя штаба сборной России. Видео эпизода можно посмотреть здесь.