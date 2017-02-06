Казахстанские хоккеисты проиграли третий подряд финал на Универсиадах

Всего же на счету команды - шесть медалей.
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Фото Владимира Дмитриева©, Vesti.kz
Сборная Казахстана по хоккею стала серебряным призером Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
В финальном матче домашнего турнира казахстанцы проиграли России - 0:1. Единственную шайбу на 42-й минуте забросил нападающий Даниил Ильин, на клубном уровне выступающий за нижегородское "Торпедо" из КХЛ.
Для Казахстана этот финал стал третьим подряд проигранным на Универсиадах-2013, 2015 и 2017. Команда во второй раз в решающем матче уступила России, двумя годами ранее был зафиксирован счет 1:3.
Для Казахстана эта медаль стала шестой в истории Универсиад. В 1995 команда выиграла "золото", в 1993, 2013 и 2015 - "серебро", а в 2007 - "бронзу".
Кроме того, сборная Казахстана потерпела четвертое поражение в четырех очных матчах против России на Универсиадах. Общий счет противостояния - 25:9.
Интересно, что на хоккейном турнире Универсиады-2017 в Алматы призерами стали все те же команды, что и два года назад в испанской Гранаде: Россия, Казахстан и Канада.
Сборная Казахстана на Универсиаде-2017 пропустила всего две шайбы и потерпела лишь одно поражение. На пути к финалу команда Сергея Старыгина разгромила Китай (22:0), а затем по два раза обыграла Швецию (5:0 и 4:0) и Чехию (8:0 и 4:1).
Все новости Универсиады
В финальном матче домашнего турнира казахстанцы проиграли России - 0:1. Единственную шайбу на 42-й минуте забросил нападающий Даниил Ильин, на клубном уровне выступающий за нижегородское "Торпедо" из КХЛ.
Для Казахстана этот финал стал третьим подряд проигранным на Универсиадах-2013, 2015 и 2017. Команда во второй раз в решающем матче уступила России, двумя годами ранее был зафиксирован счет 1:3.
Для Казахстана эта медаль стала шестой в истории Универсиад. В 1995 команда выиграла "золото", в 1993, 2013 и 2015 - "серебро", а в 2007 - "бронзу".
Кроме того, сборная Казахстана потерпела четвертое поражение в четырех очных матчах против России на Универсиадах. Общий счет противостояния - 25:9.
Интересно, что на хоккейном турнире Универсиады-2017 в Алматы призерами стали все те же команды, что и два года назад в испанской Гранаде: Россия, Казахстан и Канада.
Сборная Казахстана на Универсиаде-2017 пропустила всего две шайбы и потерпела лишь одно поражение. На пути к финалу команда Сергея Старыгина разгромила Китай (22:0), а затем по два раза обыграла Швецию (5:0 и 4:0) и Чехию (8:0 и 4:1).
Все новости Универсиады