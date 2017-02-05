Видео всех шайб матча Казахстан - Чехия в полуфинале Универсиады-2017

По ходу встречи хозяева уступали в счете.
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Фото с сайта almaty2017.com
Сборная Казахстана по хоккею вышла в финал Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале команда Сергея Старыгина обыграла Чехию - 4:1. Казахстанцы пропустили первыми, но затем шайбы Константина Савенкова, Дмитрия Гренца, Павла Акользина и Алексея Анциферова позволили им одержать победу.
Представляем вашему вниманию видео обзор матча:
В финале Универсиады-2017 Казахстан встретится с Россией, которая победила Канаду (4:1). Решающий матч хоккейного турнира пройдет завтра, 8 февраля, и начнется в 15:00 по времени Астаны. А в 10:00 на лед "Халык Арены" выйдут Чехия и Канада, которые разыграют бронзовые медали.
Интересно, что и на предыдущей Универсиаде в 2015 году Казахстан и Россия также встречались в финале (1:3), а Канада и Чехия - в матче за третье место (6:2).
Для сборной Казахстана предстоящий финал станет пятым в истории и третьим подряд на Универсиадах. Единственная золотая медаль была добыта в 1995 году.
Все новости Универсиады
В полуфинале команда Сергея Старыгина обыграла Чехию - 4:1. Казахстанцы пропустили первыми, но затем шайбы Константина Савенкова, Дмитрия Гренца, Павла Акользина и Алексея Анциферова позволили им одержать победу.
Представляем вашему вниманию видео обзор матча:
В финале Универсиады-2017 Казахстан встретится с Россией, которая победила Канаду (4:1). Решающий матч хоккейного турнира пройдет завтра, 8 февраля, и начнется в 15:00 по времени Астаны. А в 10:00 на лед "Халык Арены" выйдут Чехия и Канада, которые разыграют бронзовые медали.
Интересно, что и на предыдущей Универсиаде в 2015 году Казахстан и Россия также встречались в финале (1:3), а Канада и Чехия - в матче за третье место (6:2).
Для сборной Казахстана предстоящий финал станет пятым в истории и третьим подряд на Универсиадах. Единственная золотая медаль была добыта в 1995 году.
Все новости Универсиады