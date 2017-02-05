В финале Универсиады есть только один вариант - победа! - тренер сборной Казахстана

Соперником станет Россия, обыгравшая Канаду.
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Фото с сайта almaty2017.com
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Сергей Старгыин подвел итоги матча с Чехией в полуфинале Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила сегодня, 7 февраля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу казахстанцев, которые пропустили первыми.
"В полуфинале, как и предполагали, получилась одна из важнейших игр. Чехи хорошо подготовились, а матч выдался зрелищным. Парни - молодцы: во втором периоде разыгрались,завладели преимуществом и отдали все свои силы на льду.
Надо с первых минут начинать, а не "вкатываться" долго. Наверное,сказывается нервозность из за родных трибун. Потом успокоишь их, придержишь - и начинают показывать.
По завтрашнему матчу.. Мы посмотрим видеозапись игры России с Канадой и разберем соперника. Это финал, где только победа - единственный вариант. Для Казахстана - это третий финал. Надо когда-то и выигрывать!" - сказал Старыгин.
Исход матча прокомментировал и главный тренер сборной Чехии Якуб Гавел, который поздравил соперника с хорошей игрой и выходом в финал.
"Поздрааляю вас! Команда у вас сильная. Первый период у нас получился хорошим, но действовать так дальше нам не удалось совершенно. Игра отличная. Правда, проиграли мы. Еще раз поздравляю Казахстан с такой победой!" - сказал Гавел.
В финале сборная Казахстана встретится с Россией, которая победила Канаду (4:1). Решающий матч хоккейного турнира пройдет завтра, 8 февраля, и начнется в 15:00 по времени Астаны. А в 10:00 на лед "Халык Арены" выйдут Чехия и Канада, которые разыграют бронзовые медали.
Интересно, что и на предыдущей Универсиаде в 2015 году Казахстан и Россия также встречались в финале (1:3), а Канада и Чехия - в матче за третье место (6:2).
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Встреча проходила сегодня, 7 февраля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу казахстанцев, которые пропустили первыми.
"В полуфинале, как и предполагали, получилась одна из важнейших игр. Чехи хорошо подготовились, а матч выдался зрелищным. Парни - молодцы: во втором периоде разыгрались,завладели преимуществом и отдали все свои силы на льду.
Надо с первых минут начинать, а не "вкатываться" долго. Наверное,сказывается нервозность из за родных трибун. Потом успокоишь их, придержишь - и начинают показывать.
По завтрашнему матчу.. Мы посмотрим видеозапись игры России с Канадой и разберем соперника. Это финал, где только победа - единственный вариант. Для Казахстана - это третий финал. Надо когда-то и выигрывать!" - сказал Старыгин.
Исход матча прокомментировал и главный тренер сборной Чехии Якуб Гавел, который поздравил соперника с хорошей игрой и выходом в финал.
"Поздрааляю вас! Команда у вас сильная. Первый период у нас получился хорошим, но действовать так дальше нам не удалось совершенно. Игра отличная. Правда, проиграли мы. Еще раз поздравляю Казахстан с такой победой!" - сказал Гавел.
В финале сборная Казахстана встретится с Россией, которая победила Канаду (4:1). Решающий матч хоккейного турнира пройдет завтра, 8 февраля, и начнется в 15:00 по времени Астаны. А в 10:00 на лед "Халык Арены" выйдут Чехия и Канада, которые разыграют бронзовые медали.
Интересно, что и на предыдущей Универсиаде в 2015 году Казахстан и Россия также встречались в финале (1:3), а Канада и Чехия - в матче за третье место (6:2).
Все новости Универсиады