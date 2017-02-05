Сборная Казахстана лишилась шанса догнать Россию в медальном зачете Универсиады-2017

Хозяева соревнований выиграли 27 наград.
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Фото с сайта almaty2017.com
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады-2017 в Алматы, сообщает агентство "Р-Спорт".
Это произошло после победы россиянок в женском хоккейном турнире, в финале которого они обыграли Канаду (4:1).
Таким образом, в активе сборной России стало 23 золотые медали. До окончания Универсиады-2017 осталось разыграть 16 комплектов наград. Идущая на втором месте сборная Казахстана (десять золотых медалей) лишилась математических шансов догнать лидера.
Всего же в активе России 56 медалей (23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых). У Казахстана 27 наград (10+6+11), а на третьем месте идет Южная Корея - 17 (8+4+5). Полностью медальный зачет Универсиады доступен здесь.
Сохранит ли Казахстан второе место в медальном зачете Универсиады?
Все новости Универсиады
Это произошло после победы россиянок в женском хоккейном турнире, в финале которого они обыграли Канаду (4:1).
Таким образом, в активе сборной России стало 23 золотые медали. До окончания Универсиады-2017 осталось разыграть 16 комплектов наград. Идущая на втором месте сборная Казахстана (десять золотых медалей) лишилась математических шансов догнать лидера.
Всего же в активе России 56 медалей (23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых). У Казахстана 27 наград (10+6+11), а на третьем месте идет Южная Корея - 17 (8+4+5). Полностью медальный зачет Универсиады доступен здесь.
Сохранит ли Казахстан второе место в медальном зачете Универсиады?
Все новости Универсиады